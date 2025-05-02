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Спрос на садовников в России за год вырос на 14%

2 мая 2025 13:43
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Спрос на садовников в России за год вырос на 14%

Ко Дню садовода, который отмечается 2 мая, аналитики hh.ru, российской рекрутинговой онлайн-платформы, выяснили, какой существует спрос на садовников и озеленителей в России, сколько им готовы платить и какие требования к ним предъявляют работодатели. 

Согласно данным hh.ru, с начала этого года в России было открыто около 900 вакансий с упоминанием слова «садоводство» было – для садовников, агрономов по садоводству, продавцов-консультантов по данной тематике, разнорабочих. Особняком стоят вакансии для озеленителей и специалистов по защите растений – в таких предложениях работодатели не всегда говорят про сады, но ищут именно тех, кто умеет профессионально заботиться о различных растениях.

Так, в январе-апреле 2025 года российские компании разместили почти 700 вакансий для садовников, более 300 – для озеленителей, около 20 - для агрономов по садоводству и только 11 - для специалистов по защите растений. Если посмотреть на садовников, то за весь 2024 год таких предложений насчитывается почти 2 тыс., что на 14% больше, чем в 2023.

Различных специалистов, чьё поле деятельности – сад, отличают и заработные платы, и функционал, но есть и общие требования, которые работодатели предъявляют ко всем, кто профессионально занят работой с растениями. Чаще всего в подобных предложениях встречаются пожелания увидеть у кандидатов следующие навыки: уход за растениями, озеленение, ответственность, оптимистичность, организаторские навыки, защиту растений, знание агротехники и болезней растений, умение работать в команде и внимательность.

Что касается заработных плат специалистов по растениям, то у садовников медианная предлагаемая заработная плата в этом году составляет 66 тыс. рублей (годом ранее – 54 тыс. рублей), а средний диапазон предложений в январе-апреле 2025 варьировался от 32 до 116 тыс. рублей (годом ранее – от 28 до 93 тыс. рублей).

У озеленителей медиана - 61 тыс. рублей (в 2024 году – 50,3 тыс. рублей), диапазон - от 38 до 100 тыс. рублей (в 2024 – от 30 до 82,5 тыс. рублей), у специалистов по защите растений медиана – 75 тыс. рублей (годом ранее – 50 тыс. рублей), диапазон в этом году – от 60 до 95 тыс. рублей (в 2024 – от 40 до 75 тыс. рублей).

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