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Спрос на курьеров в России вырос почти на 20% в 2024 году

18 декабря 2024 10:09
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Спрос на курьеров в России вырос почти на 20% в 2024 году

Россияне чаще делегируют доставку подарков по городу курьерам для экономии собственного времени и для увеличения охвата среди получателей. Услуги курьеров одинаково востребованы как у юридических, так и у физических лиц. Согласно исследованию Авито Услуг, накануне новогодних праздников спрос на услуги курьеров в России вырос на 17%. За месяц, ноябрь к октябрю 2024 года, спрос по России в среднем увеличился на 2%.

За год, ноябрь 2024 года к ноябрю 2023 года, наибольший рост спроса среди регионов наблюдается в Ярославской области (+204%), Тверской области (+175%), Пермском крае (+144%), Хабаровском крае (+129%) и Калининградской области (+114%). В отдельных городах больше всего спрос вырос в Хабаровске и Перми (+190% в каждом городе), Калининграде (+120%), Челябинске (+117%) и Саратове (+115%).
 
 Чаще всего среди субъектов за услугами курьеров обращаются в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Ростовской области и Башкортостане. Среди городов лидеры по заказу курьеров накануне Нового года: Краснодар, Ростов-на-Дону, Омск, Уфа и Екатеринбург.

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