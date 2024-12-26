«Спорт - норма жизни»: в Самаре поставлен на кадастровый учет спортивный объект

103

В рамках реализации федерального проекта «Спорт - норма жизни» нацпроекта «Демография», инициированного Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в Самаре поставлен на кадастровый учет футбольный манеж, который возвели рядом со стадионом «Солидарность Арена».

Спортивный объект расположен по адресу: город Самара, улица Демократическая, 57В. Общая площадь манежа почти 15 000 кв. м, что позволяет вместить 498 зрителей и использовать его для проведения различных спортивных мероприятий, тренировок и соревнований на высоком уровне.

С учетом растущего интереса к футболу, создание такого объекта сможет привлечь многих любителей и профессионалов, тем самым укрепляя статус Самары как города, способствующего развитию массового спорта, сообщает пресслужба Управлением Росреестра по Самарской области.

Фото предоставлено Управлением Росреестра по Самарской области