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«Спорт - норма жизни»: в Самаре поставлен на кадастровый учет спортивный объект

26 декабря 2024 16:13
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В Самаре поставлен на кадастровый учет футбольный манеж, который возвели рядом со стадионом «Солидарность Арена».

В рамках реализации федерального проекта «Спорт - норма жизни» нацпроекта «Демография», инициированного Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в Самаре поставлен на кадастровый учет футбольный манеж, который возвели рядом со стадионом «Солидарность Арена».

Спортивный объект расположен по адресу: город Самара, улица Демократическая, 57В. Общая площадь манежа почти 15 000 кв. м, что позволяет вместить 498 зрителей и использовать его для проведения различных спортивных мероприятий, тренировок и соревнований на высоком уровне.

С учетом растущего интереса к футболу, создание такого объекта сможет привлечь многих любителей и профессионалов, тем самым укрепляя статус Самары как города, способствующего развитию массового спорта, сообщает пресслужба Управлением Росреестра по Самарской области.

 

Фото предоставлено Управлением Росреестра по Самарской области

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