Спикер Совфеда Матвиенко призвала губернаторов проводить частичную мобилизацию без ошибок

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Обеспечить частичную мобилизацию необходимо в соответствии с критериями Минобороны России во избежание неточностей. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко 25 сентября, пишут "Известия".

Она обратилась к губернаторам регионов России, отметив, что на них лежит полная ответственность за исполнение мобилизационных кампаний в своих субъектах.

«Еще раз прошу каждого из вас — считайте, что обращаюсь лично — если необходимо, круглосуточно семь дней в неделю будьте в постоянном контакте с военкомами, на прямой связи с региональными омбудсменами и представителями общественности, но обеспечьте реализацию частичной мобилизации в полном и абсолютном соответствии объявленным критериям. Без единой ошибки!» — написала она в своем Telegram-канале.

По словам спикера Совфеда, в последнее время в обществе стала обсуждаться информация о некорректных случаях призыва граждан, которые не попадают под заявленные военным руководством России правила отбора.

«Сейчас, когда невероятно высок в стране уровень патриотизма, сплоченности и поддержки наших целей в специальной военной операции, таких случаев быть не должно. Даже единичных. Люди должны видеть ответственность власти и чувствовать открытость и справедливость всех ее действий», — добавила она.

Фото: Пресс-служба Совета Федерации