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Спикер Думы Самары предложил направить бездомных собак и кошек в зону СВО

21 марта 2024 13:48
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Спикер Думы Самары предложил направить бездомных собак и кошек в зону СВО

Такую идею он высказал на заседании комитета по МСУ 21 марта 2024 года.

На заседании комитета по МСУ Самарской губдумы 21 марта 2024 года рассмотрели проект закона об отдельных вопросах обращения с безнадзорными животными на территории региона. Он должен быть принят до 1 июня 2024 года. Одним из обсуждаемых вопросов стало введение эвтаназии для больных и агрессивных бездомных животных, против которой выступили общественники, пишет СитиТраффик.

Как заметил спикер городской думы Самары Алексей Дегтев, такой вопрос, как регулирование численности животных нельзя отдавать на откуп общественности, которая не предлагает свои меры борьбы с ростом численности бездомных собак, а лишь критикует обсуждаемые инициативы. 

- Когда предлагают собрать общественность, хорошо, когда она предлагает альтернативу, но это не тот случай. Это вопрос профессиональный, и не только законодательный, но и научный. Никто из присутствующих достоверно не сможет назвать фактическое наличие безнадзорных животных на той или иной территории, потому что это сделать невозможно, — заметил спикер гордумы Самары.

По его словам, на сегодняшний день количество бродячих животных превысило привычные нормы. 

- Конечно, всех животных жалко, но в этом процессе должна быть регуляция. Что касается общественников, я тоже против террора в отношении животных. Должна пройти 100%-я стерилизация или кастрация. Животное вне дома, к сожалению или к счастью, долго не живет, и этот процесс будет биологически саморегулироваться. Это первый вопрос. Следующий момент. Есть опыт {территорий}, если вы изучали, где по разным причинам уничтожили животных, в частности, собак, и появились крысы, потому что собаки регулируют этот процесс, — привел пример Алексей Дегтев

В качестве одной из мер, связанных с регулированием животных, спикер Самарской городской думы назвал отправку собак и кошек в зону СВО, а также на освобожденные территории.

- На сегодняшний день у нас есть территории, и сегодня спасаются наши ребята в зоне СВО, где есть возможность содержания блиндажа, и везде, где мы были, есть кошки. Поэтому можно таких животных направить в ту территорию. Там, на территории, жизнь возрождается, люди возвращаются. Конечно, утрачены домашние животные, в том числе, собаки. Почему бы не устроить миграцию? Не уничтожать животных, а направлять в ту территорию, — предложил Дегтев.

Председатель комитета Геннадий Говорков пояснил, что речь не идет о массовой эвтаназии. Он добавил, что перед принятием решения об умерщвлении будут учитываться мнения ветеринаров и общественников.

Как заметили в областной прокуратуре, в Бурятии оспорили аналогичный закон о животных в Конституционном суде, предложив не принимать закон, а дождаться соответствующего решения Конституционного суда.

Депутата Марина Антимонова добавила, что владельцы больных животных тоже должны получить право подавать заявку на проведение эвтаназии их больных питомцев.

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