Спецпроект «Вызов», работа с семьями и молодежью: губернатор Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с уполномоченным по правам ребенка в регионе

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В Правительстве Самарской области состоялась рабочая встреча губернатора Вячеслава Федорищева с уполномоченным по правам ребенка в регионе Юлией Николаевой.

Основной темой обсуждения стали приоритетные направления в работе аппарата уполномоченного по правам ребенка, а также реализация ключевых задач, направленных на переформатирование системы профилактики социального сиротства и совершенствование межведомственного взаимодействия в интересах семьи и детей. Одним из таких является спецпроект «Вызов» стратегической программы Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Марии Львовой-Беловой «Дети в семье».

На встрече глава региона подчеркнул: сфера защиты прав детей и в целом жителей является основополагающей в работе областного Правительства. Вячеслав Федорищев акцентировал внимание на важности системного подхода в решении вопросов.

«Вы как уполномоченный по правам ребенка буквально каждый день общаетесь с семьями, которые требуют отдельного подхода. Знаю, что работа налажена достаточно системно. Мы с Вами это обсуждали в конце прошлого года, определили по каким направлениям необходимо усилиться», – сказал губернатор.

Уполномоченный по правам ребенка в регионе Юлия Николаева рассказала о приоритетных направлениях работы на 2025 год. По ее словам, важным остается вопрос помощи семьям участников специальной военной операции.

«Дети в таких семьях нуждаются в пристальном внимании и дружественном сопровождении специалистов различных сфер, –пояснила Юлия Николаева. – В семьях, где есть участники специальной военной операции, у детей возникают ситуации, которые нужно аккуратно и бережно отрабатывать. Здесь нужна адресная своевременная помощь специалистов различных сфер – социальных педагогов, психологов – всех, кто их окружает в школе, в детском саду, в семье, на разных этапах взросления».

Еще одно направление, которое отметила Юлия Николаева, – работа с семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации либо в социально опасном положении: «Лучшая мама та, которая есть. Родная мама. Дети хотят к своим родителям. Есть родители, которые оступились в свое время и потеряли связь с детьми, их нужно поддержать в случае, если они не могут самостоятельно восстановиться в родительских правах, юридически не грамотны, но при этом наработали для этого значительный родительский ресурс, исправили поведение, проявляют значительное внимание к ребенку. Здесь нужно помочь пройти соответствующее лечение, организовать юридическую помощь, поддержку в суде, содействие в налаживании быта для детей».

Также в фокусе внимания аппарата уполномоченного по правам ребенка – работа с молодежью и подростками, требующими особого внимания. Здесь важно создавать для ребят так называемые «третьи места», где они смогут правильно проводить свободное время, развивать свой потенциал в нужном ключе и находить поддержку «такими, какие они есть». «Проблемы у детей возникают только в двух случаях – когда они не любимы, и когда они не заняты. Если они этого не имеют, наша общая задача — максимально дать им ощущение нужности, важности, значимости и обязательно занять полезным делом», – высказала свое мнение уполномоченный.

Еще одним акцентом на текущий год отмечена помощь семьям, воспитывающим детей с ограниченными возможностями здоровья.

В частности, пристальное внимание будет направлено на развитие профильными ведомствами системы ранней помощи, разработку протокола сообщения диагноза, создание ресурсной информационной карты, которая объединит информацию о доступных в регионе услугах и организациях. «Сталкиваюсь с ситуацией, когда организации, которые работают на соседних улицах, не знают друг о друге. Не знают, куда сопроводить семью в дальнейшем. Задача – сделать так, чтобы каждая семья понимала, где можно получить помощь и поддержку, а специалисты на местах – в образовании, медицине, социальной службе – могли составить грамотный реабилитационный маршрут для этих семей», – пояснила Юлия Николаева.

В ходе встречи детально обсудили пилотный спецпроект «Вызов» стратегической программы «Дети в семье», реализация которого в регионе началась осенью прошлого года под кураторством советника Губернатора Екатерины Сеницкой. Его цель – внедрить семье сберегающий подход и сократить число случаев, когда дети изымаются из семей, вынуждено оказываются в социальных учреждениях.

Екатерина Сеницкая рассказала о первых результатах работы, активной включенности в реализацию проекта областного министерства социально-демографической и семейной политики, территориальных органов опеки и КЦСОНов, аппарата уполномоченного по правам ребенка в регионе, представителей служб системы профилактики и общественных организаций.

В рамках проекта для разбора самых сложных случаев создан региональный межведомственный консилиум по оценке ситуации и принятию оперативных решений обоснованности помещения детей в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также продления срока их пребывания в таких учреждениях. На сегодня заседания консилиума проведены по 21 семье, в которых воспитываются 37 детей. С ними в настоящее время работают по индивидуальной программе. При этом главный приоритет отдается интересам ребенка, а также качеству и условиям его жизни, включая психологическое состояние.

Кроме того, благодаря личным приемам советника Губернатора Самарской области и уполномоченного по правам ребенка в регионе, совместной слаженной работе КЦСОН на местах и органов опеки в 8 семей детей удалось вернуть в короткие сроки.

Как рассказала Юлия Николаева, число детей в сиротских учреждениях сократилось на 10%. Двум малоимущим семьям помогли с закупкой мебели и техники для ребят. Рассматривается возможность оказания помощи в ближайшее время еще 4 семьямв трудной жизненной ситуации. Также оказывается помощь в устройстве детей в дошкольные и образовательные учреждения, прохождении лечения в медицинских организациях, трудоустройстве, закрепляются наставники из числа общественников.

В завершение встречи глава региона отметил важность представленной работы и первых результатов проекта «Вызов», обратил внимание на координирующую роль в Правительстве региона по указанной тематике врио заместителя председателя Правительства Самарской области Регины Воробьевой, курирующей работу социального блока, и нацелил на развитие межведомственного взаимодействия и подключение к работе всех муниципальных образований области для достижения конкретных результатов в интересах детей и семей региона.

Фото: пресс-служба Правительства Самарской области