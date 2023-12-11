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Спецподразделения Управления Росгвардии по Самарской области стали лучшими в ПФО

11 декабря 2023 11:45
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Спецподразделения Управления Росгвардии по Самарской области стали лучшими в ПФО

Оперативный сбор руководящего состава Приволжского округа Росгвардии завершился в Нижнем Новгороде.

С начала года самарские сотрудники ОМОН и СОБР выполнили более тысячи двухсот специальных задач. Задержано порядка 1300 человек, совершивших различного рода противоправные деяния. При содействии бойцов спецподразделений из незаконного оборота изъято свыше тридцати одного килограмма наркотиков и сорока семи килограммов взрывчатых веществ.

Такие итоги озвучены на оперативном сборе руководящего состава Приволжского округа Росгвардии, который состоялся в Нижнем Новгороде под руководством командующего генерал-лейтенанта Сергея Просяника. В нем приняли участие заместители командующего, начальники управлений территориальных органов, командиры и начальники штабов соединений и воинских частей, в том числе и представители регионального управления Росгвардии во главе с временно исполняющим обязанности начальника полковником полиции Евгением Нечаевым.

Завершился оперативный сбор расширенным заседанием итогового военного совета под председательством командующего округом. В ходе него генерал-лейтенант Сергей Просяник вручил отличившимся сотрудникам и военнослужащим государственные и ведомственные награды.

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