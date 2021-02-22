Спецназ ЦВО подарил букеты цветов ветеранам Великой Отечественной войны на День защитника Отечества

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В Самарской области военнослужащие бригады специального назначения Центрального военного округа подарили букеты цветов и подарки ветеранам Великой Отечественной войны на День защитника Отечества.

Заместитель командира бригады подполковник Андрей Новик (лайф) от имени всех военнослужащих бригады поблагодарил ветеранов за подвиги, смелость и героизм, проявленные при защите Отечества от фашистских захватчиков, пожелал крепкого здоровья, радости и хороших событий. Праздничную атмосферу поддерживали музыканты. Военнослужащий под гитару исполнял для фронтовиков военно-патриотические песни собственного сочинения. Завершал праздничные поздравления военный оркестр. Во дворе, у окон, они играли попурри из знакомых военных мелодий на духовых и ударных инструментах.

Ветераны в ответ благодарили за поздравления, желали мирного неба над головой, и чтобы никогда не пришлось новым поколениям защищать Отечество так, как это пришлось сделать им, передает пресс-служба ЦВО.

Видео здесь.

Фото: скриншот видео