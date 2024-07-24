Специалисты самарского Роскадастра стали частью благотворительного проекта

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Сотрудники филиала ППК «Роскадастр» по Самарской области приняли участие в экологической акции по сбору пластиковых крышек. Филиал уже не в первый раз собирает вторсырье и передает в благотворительный экоцентр.

За короткий срок специалистами из разных отделов и служб было собрано более четырех килограммов твердого пластика, а это свыше 2000 крышек. Все собранные материалы экоцентр перенаправит производителю полимерпесчаной плитки. Там из переданного вторсырья сделают полимерпесчаную тротуарную плитку.

Проект «Добрые плиточки» помогает создавать доступную среду для детей с ОВЗ. С помощью первой партии тротуарной плитки благоустроят территорию, прилегающую к образовательному центру для детей с ДЦП.

Как нам сообщили в экоцентре, на одну такую плиточку необходимо 122 крышки, и участие Роскадастра очень весомо. Теперь очередную партию вторсырья отправят раньше, чем планировали.

Помимо пластиковых крышек, специалистами регионального Роскадастра собрано несколько пакетов бумаги, картона, пульперкартона, а также термобумаги.

«Инициатива нашего филиала направлена на популяризацию раздельного сбора вторсырья, и это - возможность помочь детям с особенностями развития. Подобные акции помогают напомнить о необходимости ответственного и бережного отношения к ресурсам природы», - отметила начальник отдела контроля и анализа деятельности филиала ППК «Роскадастр» по Самарской области Наталья Абрамкина.