Специалисты самарского Роскадастра посетили центр помощи детям

Активисты филиала ППК «Роскадастр» по Самарской области в предпраздничные дни в очередной раз посетили центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Иволга». В центре содержится около 70 ребят в возрасте от 2 до 18 лет. Это дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также дети, имеющие законных представителей, но переданные ими в учреждение в связи с трудной жизненной ситуацией.

В рамках визита для воспитанников провели увлекательный мастер-класс по изготовлению свечей из натуральной вощины, где ребята смогли своими руками создать красивые и ароматные свечи, которые украсили цветами. Кроме того, сотрудники привезли угощения, чтобы порадовать детей и создать праздничное настроение. Такая встреча стала не только творческим познавательным мероприятием, но и настоящим проявлением заботы и внимания к тем, кто особенно в этом нуждается.

«Для нас очень важно не только выполнять свою профессиональную работу, но и находить время, чтобы поддержать тех, кто нуждается в заботе и внимании. Посещение центра помощи детям – это возможность подарить ребятам радость, поделиться теплом и создать праздничное весеннее настроение. Мы надеемся, что наш мастер-класс и подарки оставят приятные воспоминания», - отметил директор филиала ППК «Роскадастр» по Самарской области Максим Гальцов.