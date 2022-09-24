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Специалисты Красноармейской ЦРБ оказывают медицинскую помощь на новых автомобилях

24 сентября 2022 14:23
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Автопарк учреждения пополнили две машины на базе «Лада-Гранта».

Специалисты Красноармейской центральной районной больницы оказывают медицинскую помощь на новом автотранспорте. В августе этого года автопарк учреждения пополнили две машины на базе «Лада-Гранта», приобретенные в рамках регионального проекта по модернизации первичного звена здравоохранения.


В структуру Красноармейской больницы входят 20 фельдшерско-акушерских пунктов и 6 офисов врачей общей практики, зона обслуживания составляет 70 км. Ранее — в 2021 году — по программе модернизации первичного звена здравоохранения в учреждение также поступил внедорожник «Лада-Нива» и 2 автомобиля марки «Лада-Гранта».

 «Новый автотранспорт закреплен за поликлиникой, — рассказал главный врач Красноармейской больницы Виктор Попов. — Каждый из автомобилей совершил уже более 60 выездов. Обновление автопарка учреждения значительно повысило качество и доступность медицинской помощи. Автомобили используются для оказания неотложной медицинской помощи, транспортировки медицинских работников к пациентам и жителей района в больницу на обследования или профилактические мероприятия при необходимости, доставки лекарственных препаратов на дом и биоматериалов в лаборатории. Даже в самую труднодоступную местность наши специалисты добираются быстро и с комфортом».

Всего в этом году в рамках регионального проекта в медучреждения Самарской области поступит 141 единица автотранспорта.

 

Фото:    минздрав СО

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