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Специалисты исследовали и развеяли один из самых масштабных фейков за 2022 год

1 июля 2022 10:20
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Специалисты исследовали и развеяли один из самых масштабных фейков за 2022 год

Специалисты проекта «Лапша» АНО «Диалог Регионы» исследовали и развеяли один из самых масштабных фейков за 2022 год.

Им стал фейк об эпидемии холеры. Информация о возможном заражении ею активно распространялась в закрытых чатах. Исключением не стал и самарский регион. Жителей пугали небылицами о возможном заражении холерой воды в Волге.

В конце апреля и мае этого года аналитики «Лапши» выявили более 3 тысяч постов, репостов и комментариев, связанных с фейком об эпидемии страшной болезни. Ложную информацию увидели свыше 115 миллионов россиян.

В Самарской области новость не нашла абсолютно никакого подтверждения. Кроме того, ее опровергли специалисты. С разъяснениями на своей странице в соцсети выступил врач-инфекционист, глава города Тольятти Николай Ренц.

 «Как врач-инфекционист спешу успокоить. Заразить опасным возбудителем болезни проточный водоём, такой как Волга, невозможно и нереально. – прокомментировал Николай Ренц. -  В определённой степени этому могут способствовать особые климатические и хозяйственно-бытовые условия, но если вспомнить далёкие советские времена, то вспышки холеры тогда всегда были связаны с аномально жаркой погодой и отсутствием тех современных стандартов, принципов и правил подготовки воды для питьевых и бытовых нужд, которыми мы пользуемся сегодня».

Проанализировав фейк об эпидемии холеры в регионах России, аналитики проекта «Лапша» рассказали, как он появился, сформировался и распространился.

По данным специалистов, основой для фейка стал инфоповод о биолабораториях США на Украине. 6 марта Минобороны сообщило, что у России есть документы, подтверждающие факты экстренного уничтожения особо опасных патогенов возбудителей чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры и других смертельных болезней.

Первое вирусное сообщение по этой теме появилось 9 марта. Якобы бывшая жительница Мариуполя написала в соцсетях, что жителей города уже травили смертельным агрессивным вибрионом холеры, который не поддавался обычному лечению.

Как отметили аналитики, миф приобрел известность и набрал популярность среди интернет-пользователей и благодаря медиаресурсам. Например, рассказывая о постановлении Роспотребнадзора о дополнительных мерах по профилактике холеры, СМИ делали отсылки к новостям о выявленных на Украине биолабораториях. Два инфоповода в одном материале вызвали и закрепили у читателей неверную причинно-следственную связь.

Аналитики «Лапши» выявили, что пользователи не особо доверяют фейкам. Большая часть граждан были скептически настроены в комментариях, сопровождающих посты. Одно из первых официальных опровержений появилось 30 апреля. В нем управление Роспотребнадзора Брянской области информировало жителей о соответствии воды гигиеническим нормативам.

Аналогичные сообщения позже опубликовали ведомства в других регионах России. Аналитики «Лапши» видят риск дальнейшего распространения фейкового сюжета. Миф может трансформироваться и усилиться за счет новых косвенно связанных инфоповодов и дезинформирующих вбросов.

Информационная борьба с фейками по-прежнему остается актуальной. Выявлением фейков в Сети и обучением медиаграмотности занимается фактчекинговый проект «Лапша». У пользователей есть возможность отправить специалистам подозрительную информацию.

Ее проверят и дадут ответ: фейк это или правда.

Запрос можно отправить через форму на сайте или чат-ботов в Telegram, Viber и ВКонтакте.

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