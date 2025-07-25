Совфед одобрил закон о штрафах за рекламу VPN и поиск экстремистских материалов

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Совет Федерации на заседании одобрил закон о штрафах за рекламу VPN-сервисов, передачу пароль от интернет-аккаунтов и поиск в Сети заведомо экстремистских материалов.

Документ утверждает нормы наказаний за вышеназванные правонарушения. Штраф за поиск в интернете информации из списка экстремистских материалов составит от трех до пяти тысяч рублей.

Если гражданин будет рекламировать VPN-сервисы, то ему придется заплатить от 50 до 80 тысяч рублей. Штраф для должностных лиц составляет от 80 до 150 тысяч рублей, а в случае юридических лиц — до 500 тысяч рублей.

Закон также запрещает передачу абонентского номера и данных входа от интернет-аккаунтов. Размер штрафов варьируется от 30 до 200 тысяч рублей, пишет Смотрим.