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СОУНБ приглашает к участию  в конкурсе художественного чтения «Голоса фронта»

19 апреля 2024 22:12
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Все участники конкурса получат дипломы, а его победители дополнительно будут награждены призами.

Самарская областная универсальная научная библиотека объявляет о начале приёма заявок на участие в областном конкурсе художественного чтения «Голоса фронта», проводимого в преддверии празднования 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Как известно, многие знаменитые поэты, вошедшие в историю русской литературы, посвятили часть своей жизни служению Родине в годы войны 1941–1945 гг.: это Александр Твардовский, Константин Симонов, Арсений Тарковский, Булат Окуджава, Илья Эренбург и десятки других литераторов, которых обобщённо называют поэтами-фронтовиками. Претендовать на победу в конкурсе «Голоса фронта» смогут все энтузиасты, которые подготовят видео художественного чтения наизусть одного стихотворения поэта-фронтовика общей продолжительностью не более трёх минут.

Поэтические чтения проводятся СОУНБ в партнёрстве с Самарским региональным отделением Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство», Самарской областной писательской организацией и Самарским театром «Город». В жюри конкурса входят известные общественные деятели и именитые представители сферы культуры губернии:

Андрей Юрьевич Грачёв – писатель, член Самарского регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое Братство»;

Александр Витальевич Громов – председатель Самарской областной писательской организации, член Союза писателей России;

Андрей Владимирович Мастерков – председатель Самарского регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое Братство»;

Ольга Васильевна Писарева – педагог по сценической речи, ораторскому искусству и актёрскому мастерству, педагог Самарского детского фонда кино;

Борис Александрович Трейбич – актёр, художественный руководитель Самарского театра «Город».

Литературное состязание проходит в два этапа. На протяжении отборочного тура участникам необходимо до 30 апреля записать видео художественного прочтения стихотворения продолжительностью не более трёх минут и отправить видеозапись по адресу электронной почты: golosafronta2024@mail.ru. После этого 3 мая в сообществе конкурса «ВКонтакте» будет опубликован список конкурсантов, прошедших в последний этап состязания. Наконец, финал конкурса состоится 7 мая в 13:00 в Самарской областной универсальной научной библиотеке: в этот день победители отборочного этапа прочитают наизусть стихотворение поэта-фронтовика, отправленное в заявке на участие.

Все участники конкурса получат дипломы, а его победители дополнительно будут награждены призами.

Подробнее о правилах проведения состязания можно узнать в его Положении или по телефону: 8-846-335-67-12 (9:00–17:30). Все свежие новости о ходе конкурса и его итогах будут размещены на странице конкурса «ВКонтакте».

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Теги: Самара

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