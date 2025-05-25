СОУНБ: самарские психологи расскажут о том, как можно отпустить прошлое и начать жить дальше

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29 мая в 18:00 Самарская областная универсальная научная библиотека приглашает жителей города посетить открытую просветительскую встречу со специалистами клиники психотерапии «Про тебя». Самарцев ждёт лекция на тему «Почему мы застреваем в прошлом?», посвящённая тому, как личная история человека влияет на его отношение к самому себе.

Психологические травмы, страх неизвестности, отсутствие ориентиров впереди… По этим и другим причинам многие люди продолжают постоянно обращаться к своему прошлому, отказываясь при этом искать новые жизненные пути. Несмотря на то, что прошлое, казалось бы, остаётся жить лишь в воспоминаниях, зачастую накопленный опыт заставляет нас воспроизводить одни и те же шаблоны мышления и поведения. С самого детства человек перенимает отношение к самому себе от своих родителей, а затем в течение жизни приобретает привычки, которые на какое-то время помогают адаптироваться к окружающей действительности, а затем начинают мешать жить.

Как найти в прошлом опору, а не преграду к личностному росту? Как перестать постоянно думать об утратах и упущенных возможностях? Что нужно сделать, чтобы начать жить настоящим и будущим? На эти и многие другие вопросы ответят специально приглашённые гости областной научной библиотеки – подростковый и взрослый психолог, ACT- и СFT-психолог, магистр психологии Тимур Абилов и клинический психолог, КПТ-психолог, член АКПП, магистр психологии Александр Карасев!

Предстоящая встреча пройдёт в рамках просветительского проекта психологической направленности «Компас жизни», который проводится СОУНБ в партнёрстве с психотерапевтической клиникой «Про тебя». Анонсы новых лекций, мастер-классов, семинаров и творческих встреч проекта можно будет увидеть в сообществе Самарской областной научной библиотеки «ВКонтакте». Подписывайтесь и следите за новостями!

28 мая в 18:00, Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а, многофункциональный зал (2 этаж).

Вход свободный!

18+

Фото: пресс-служба СОУНБ