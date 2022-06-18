СОУНБ приглашает самарцев  на проект «Лето с библиотекой»

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Каждый четверг с 14:00 до 16:00 Самарская областная универсальная научная библиотека приглашает жителей и гостей Самары на проект «Лето с библиотекой».

Это начинание создано для всех, кто проводит самое теплое и прекрасное время года в городе или гостит в Самаре. Между прогулками по набережной, пляжным отдыхом и посещением исторического центра предлагаем провести несколько интеллектуальных часов в прохладных залах областной библиотеки, сообщает пресс-служба СОУНБ.

Гостей здесь ждет экспресс-знакомство с учреждением культуры со 162-летней историей, краткая экскурсия в книгохранилище, увлекательные игры и мастер-классы: профессиональная реставрация книг, игра в го, викторины по русскому языку, игра на развитие изобретательского мышления. В интерактивной фотозоне «Точка времен» отдыхающие смогут сделать атмосферные кадры, оказываясь то в библиотечных интерьерах XIX века, то в советской «читальне», то в современных пространствах.

Кроме того, посетителям расскажут, как получить доступ к 20 разнообразным электронным базам на сайте областной научной библиотеки, чтобы бесплатно читать цифровые издания на «ЛитРес» и других ресурсах хоть по 24 часа ежедневно.

Проект «Лето с библиотекой» может собираться по принципу конструктора, где основное событие – экскурсия в книгохранилище, к которому подбираются на выбор мастер-класс, викторина, посещение выставки.

Мероприятия:

Экспресс-экскурсия в книгохранилище. Приподнимаем завесу тайны книжных лабиринтов. Показываем закулисье, но не все!

Книжное ГТО. Изучаем скорочтение и проверяем себя. Приобретаем полезный навык!

Игра на развитие изобретательского мышления. Прокачиваем свою креативность!

Мастер-класс по реставрации книг. Бесценные советы профессионалов, как беречь и чинить книги.

Краеведческая викторина. Узнаем больше о родных местах. Краеведение как вид досуга.

Викторина по русскому языку. Безупречный русский. После лета говорим и пишем по-русски грамотно!

Регистрация в электронных базах данных, получение доступа к книжному ресурсу «ЛитРес» (и другим, имеющимся в библиотеке). Экономим на покупке книг и много читаем!

Конструктор дня

14:00 – 14:40 – экспресс-экскурсия в книгохранилище;

15:00 – 15:30 – викторина по русскому языку, краеведческая викторина или мастер-класс по реставрации книг (по выбору организаторов).

15:40 – 16:00 – книжное ГТО или игра на развитие изобретательского мышления (по выбору организаторов).

Период и время работы проекта «Лето с библиотекой»: июнь – август, каждый четверг, с 14:00 – 16:00.

Стоимость: 300 руб. с человека; дети – 100 руб.; пенсионеры – 200 руб.

Предварительная запись не требуется. Мероприятия проводятся для любого количества посетителей.

Фото: СОУНБ