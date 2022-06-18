СОУНБ приглашает самарцев  на проект «Лето с библиотекой»

Каждый четверг с 14:00 до 16:00 Самарская областная универсальная научная библиотека приглашает жителей и гостей Самары на проект «Лето с библиотекой».
Это начинание создано для всех, кто проводит самое теплое и прекрасное время года в городе или гостит в Самаре. Между прогулками по набережной, пляжным отдыхом и посещением исторического центра предлагаем провести несколько интеллектуальных часов в прохладных залах областной библиотеки, сообщает пресс-служба СОУНБ.
Гостей здесь ждет экспресс-знакомство с учреждением культуры со 162-летней историей, краткая экскурсия в книгохранилище, увлекательные игры и мастер-классы: профессиональная реставрация книг, игра в го, викторины по русскому языку, игра на развитие изобретательского мышления. В интерактивной фотозоне «Точка времен» отдыхающие смогут сделать атмосферные кадры, оказываясь то в библиотечных интерьерах XIX века, то в советской «читальне», то в современных пространствах.
Кроме того, посетителям расскажут, как получить доступ к 20 разнообразным электронным базам на сайте областной научной библиотеки, чтобы бесплатно читать цифровые издания на «ЛитРес» и других ресурсах хоть по 24 часа ежедневно.
Проект «Лето с библиотекой» может собираться по принципу конструктора, где основное событие – экскурсия в книгохранилище, к которому подбираются на выбор мастер-класс, викторина, посещение выставки.
Мероприятия:
Экспресс-экскурсия в книгохранилище. Приподнимаем завесу тайны книжных лабиринтов. Показываем закулисье, но не все!
Книжное ГТО. Изучаем скорочтение и проверяем себя. Приобретаем полезный навык!
Игра на развитие изобретательского мышления. Прокачиваем свою креативность!
Мастер-класс по реставрации книг. Бесценные советы профессионалов, как беречь и чинить книги.
Краеведческая викторина. Узнаем больше о родных местах. Краеведение как вид досуга.
Викторина по русскому языку. Безупречный русский. После лета говорим и пишем по-русски грамотно!
Регистрация в электронных базах данных, получение доступа к книжному ресурсу «ЛитРес» (и другим, имеющимся в библиотеке). Экономим на покупке книг и много читаем!
Конструктор дня
14:00 – 14:40 – экспресс-экскурсия в книгохранилище;
15:00 – 15:30 – викторина по русскому языку, краеведческая викторина или мастер-класс по реставрации книг (по выбору организаторов).
15:40 – 16:00 – книжное ГТО или игра на развитие изобретательского мышления (по выбору организаторов).
Период и время работы проекта «Лето с библиотекой»: июнь – август, каждый четверг, с 14:00 – 16:00.
Стоимость: 300 руб. с человека; дети – 100 руб.; пенсионеры – 200 руб.
Предварительная запись не требуется. Мероприятия проводятся для любого количества посетителей.
Фото: СОУНБ