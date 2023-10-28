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СОУНБ приглашает на «Большой этнографический диктант»

28 октября 2023 15:27
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Основной целью Диктанта является привлечение внимания людей к истории, культуре и традициям народов, населяющих страну.

3 ноября Самарская областная универсальная научная библиотека приглашает принять участие в международной просветительской акции «Большой этнографический диктант».

В этом году Международная просветительская акция «Большой этнографический диктант» пройдет в восьмой раз. Диктант проводится в канун Дня народного единства в онлайн- и офлайн-форматах. К слову, площадка Самарской областной универсальной научной библиотеки – одна из двух офлайн-площадок города, куда можно прийти и ответить на вопросы акции (вторая площадка будет организована в Доме дружбы народов).

Основной целью Диктанта является привлечение внимания людей к истории, культуре и традициям народов, населяющих страну.

Задания состоят из 30 вопросов: 20 – общих для всех; 10 – уникальных для каждого субъекта России. Максимальная сумма баллов за выполнение всех заданий – 100. Время прохождения – 45 минут. Правильные ответы на задания будут опубликованы на сайте Диктанта до 13 ноября 2023 года. Все участники получат сертификаты. Время написания Диктанта – 11:00–12:00.  

«Большой этнографический диктант»

3 ноября, 11:00.

пр. Ленина 14а.

Вход свободный. 

 

Фото:   freepik.com

 

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