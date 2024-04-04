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СОУНБ приглашает к участию в поэтическом конкурсе «Онегинская строфа»

4 апреля 2024 14:25
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Продемонстрировать свой сочинительский талант и умение следовать классическим стихотворным канонам смогут все литературные энтузиасты в возрасте от 16 до 35 лет.

Самарская областная универсальная научная библиотека (СОУНБ) объявляет о начале приёма заявок на участие в поэтическом конкурсе «Онегинская строфа», приуроченном к 225-летию со дня рождения А.С. Пушкина. 16+

Продемонстрировать свой сочинительский талант и умение следовать классическим стихотворным канонам смогут все литературные энтузиасты в возрасте от 16 до 35 лет.

Перед конкурсантами стоит нетривиальная задача: от них требуется не просто написать стихотворение, а сделать это, обязательно повторив структуру «онегинской строфы» – особого стиля стихосложения, который использовался Александром Пушкиным при написании романа в стихах «Евгений Онегин».

Стихотворения участников состязания должны состоять из 14 строк, написанных четырёхстопным ямбом. При этом в первом четверостишии рифма должна быть перекрёстной, во второй – парной, в третьей – опоясывающей, а последние две строчки – рифмоваться парно. Ярким примером такой структуры является известное всем ещё со школьной скамьи начало «Евгения Онегина»:

«Мой дядя самых честных правил,

Когда не в шутку занемог,

Он уважать себя заставил

И лучше выдумать не мог.

Его пример другим наука;

Но, боже мой, какая скука

С больным сидеть и день и ночь,

Не отходя ни шагу прочь!

Какое низкое коварство

Полуживого забавлять,

Ему подушки поправлять,

Печально подносить лекарство,

Вздыхать и думать про себя:

Когда же чёрт возьмёт тебя?»

Тематика стихотворений – свободная. Все работы должны быть оригинальными и не опубликованными где-либо ранее. Приём заявок на участие осуществляется по электронной почте: strofa_2024@mail.ru до 3 мая 2024 года. Победитель состязания будет определён 1 июня 2024 года посредством голосования в сообществе Центра поддержки и развития чтения СОУНБ «ВКонтакте». С остальными подробностями проведения конкурса можно ознакомиться в его Положении.

Все участники проекта будут отмечены именными дипломами и поощрены памятными презентами от Самарской областной библиотеки. Победитель конкурса получит билеты на спектакль по произведению А.С. Пушкина от партнёра мероприятия – Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича. Участвуйте, сочиняйте, экспериментируйте и следите за последними новостями «Онегинской строфы» в группе Центра чтения «ВКонтакте», сообщает пресс-служба СОУНБ. 

 

Фото:   пресс-служба СОУНБ

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