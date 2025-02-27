СОУНБ приглашает к участию в конкурсе художественного чтения «Голоса фронта – 2025»

Самарская областная универсальная научная библиотека объявляет о начале приёма заявок на участие в областном конкурсе художественного чтения «Голоса фронта». В преддверии празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне жителей губернии приглашают вспомнить о литературном наследии поэтов-фронтовиков и прочесть их стихи.
Александр Твардовский, Константин Симонов, Арсений Тарковский, Эдуард Асадов, Илья Эренбург… В историю русской литературы навсегда вошли имена этих и других поэтов, чья юность и молодость пришлась на годы войны. Ей же они зачастую оказались обязаны свои лучшим строкам.
«Быть может, кто-нибудь иной
Расскажет лучше нас,
Как горько по земле родной
Идти, в ночи таясь.
Как трудно дух бойца беречь,
Чуть что скрываясь в тень.
Чужую, вражью слышать речь
Близ русских деревень…»
Александр Твардовский «Баллада о товарище».
Областная научная библиотека предлагает самарцам принять участие в акции, записав видео художественного чтения наизусть одного стихотворения любого поэта-фронтовика продолжительностью не более 3 минут.
Конкурс проходит в два этапа. На протяжении отборочного тура участникам необходимо до 21 апреля записать видео художественного прочтения стихотворения и отправить видеозапись по адресу электронной почты: golosa.fronta@mail.ru. После этого 29 мая на странице конкурса «ВКонтакте» будет опубликован список конкурсантов, прошедших в последний этап состязания. Наконец, финал конкурса состоится 8 мая в Самарской областной универсальной научной библиотеке: в этот день победители отборочного этапа прочитают наизусть стихотворение поэта-фронтовика, отправленное в заявке на участие.
Все конкурсанты получат сертификаты об участии, а лауреаты конкурса будут награждены дипломами и призами.
Областной конкурс художественного чтения «Голоса фронта» проводится СОУНБ в партнёрстве с Самарским региональным отделением Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство», Самарской областной писательской организацией, самарским театром «Город» и театром юного зрителя «СамАрт».
Подробнее о правилах проведения состязания можно узнать в его Положении или по телефону: 8-846-335-67-12 (9:00–17:30). Все последние новости о ходе конкурса и его итогах можно будет узнать «ВКонтакте».