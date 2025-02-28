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СОУНБ проведет цикл лекций проекта "Интеллектуальная среда"

28 февраля 2025 13:46
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СОУНБ проведет цикл лекций проекта "Интеллектуальная среда"

В марте 2025 года посетителей Самарской областной универсальной научной библиотеки ждут новые просветительские встречи проекта «Интеллектуальная среда»! Приглашённые лекторы расскажут самарцам о здоровье сердца, ораторском искусстве, детской психологии и профессиях будущего.

«Инфаркт миокарда – как избежать и как жить дальше,  если случилось». 5 марта в 18:30

«Инфаркт» – страшный диагноз, но ещё совсем не приговор. Что нужно сделать, чтобы никогда самому не узнать, что это такое? Как помочь человеку, если у него возник инфаркт, а рядом нет врача? Наконец, как жить дальше, если всё же пришлось самому столкнуться с инфарктом? На эти и многие другие вопросы ответит Дмитрий Дупляков – доктор медицинских наук, профессор, заместитель главного врача по медицинской части Самарского областного клинического кардиологического диспансера им. В.П. Полякова, главный кардиолог Самарской области.

«Секреты» успешного публичного выступления». 12 марта в 18:30

Всегда стремились говорить чётко и ясно? Тогда приходите на лекцию! Директор Института русского языка, доктор педагогических наук, профессор кафедры лингвистики Приволжского государственного университета путей сообщения Людмила Лунёва расскажет о том, как соблюдать культуру речи и нормы современного литературного языка, а также предупреждать речевые ошибки.

«Невнимательный и неусидчивый ребёнок: нейропсихологический подход к решению проблемы». 19 марта в 18:30

Кандидат психологических наук, доцент, почётный работник сферы образования РФ, руководитель Центра детской нейропсихологии «Счастливые детки» Тамара Фирсова рассмотрит базовые причины и мозговые механизмы трудностей концентрации и устойчивости внимания у детей разного возраста. Лектор также уделит внимание тому, какие можно найти пути решения данной проблемы с точки зрения нейропсихологического подхода, а также порекомендует упражнения и игры для формирования внимательности ребёнка с учётом особенностей его развития.

«Мир профессий: диагностика современности и контекст будущего». 26 марта в 18:30

Современный мир переживает период трансформации профессий и рынка труда. Сам институт профессии сейчас переходит о «квалификационной» к «компетентностной модели». Молодые люди, выбирая место учёбы, строя карьеру, выходя на рынок труда, теперь постоянно сталкиваются с множеством непредсказуемых метаморфоз, которые могут обернуться неоднократными сменами профессий и типов занятости. Многие профессии возникнут или исчезнут, часть приобретут дополнительное содержание и смысл. Но как можно ориентироваться в таком стремительно меняющемся мире? Об этом поговорим с доктором философских наук, профессором кафедры управления человеческими ресурсами Самарского национального исследовательского университета им. академика С.П. Королева Светланой Соловьёвой.

Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а, многофункциональный зал (2 этаж).

 

Вход свободный!

18+

Теги: Мероприятия

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