Социальный контракт помог самарчанке открыть детский развивающий центр

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Социальный контракт остается наиболее востребованной мерой поддержки у жителей Самарской области. В прошлом году в регионе было заключено почти 6 тысяч социальных контрактов. Самым популярным направлением стало открытие или развитие собственного дела. В 2024 году этой возможностью воспользовались более 3,5 тысяч человек.

Одной из тех, кто на собственном опыте убедился в эффективности данной государственной поддержки, стала Римма Карпова из Самары.

По первому образованию Римма Карпова — врач-педиатр. Потом окончила педагогический университет, имеет диплом о профессиональной переподготовке по программе «Логопедия в дошкольных образовательных организациях и начальной школе» и «Психолого-педагогическое образование: дошкольная педагогика и психология». Сама мать двоих детей, она быстро находит общий язык с детками.

В прошлом году социальный контракт на сумму 350 тысяч рублей помог Римме Фануровне открыть центр подготовки детей к школе. На полученную сумму педагог арендовала подходящее помещение, закупила учебные пособия, мебель, ковровые покрытия, ноутбук и другой необходимый инвентарь.

Детский центр «Страна счастья» посещают как дети дошкольного возраста, так и первоклашки, которые занимаются в группе продленного дня.

«Всё, что наработала, я хотела передавать детям, потому что я за качественное образование. Поэтому в прошлом году я подала документы на социальный контракт. Мне в течение месяца его одобрили. Я купила оснащение, материалы и арендовала пространство. В перспективе хочу расширяться», - поделилась руководитель детского центра, получатель социального контракта Римма Карпова.

В Промышленном районе Самары в прошлом году соцконтракты заключили 417 человек. Как рассказала старший инспектор отдела организации социальных выплат Управления по Промышленному району ГУСЗН Самарского округа Алена Милова, чаще всего средства направляются на развитие бизнеса. Также она напомнила, что правом на получение помощи в виде социального контракта может воспользоваться не только семья, но и гражданин с низкими доходами. «К нам обращаются люди, у которых нет стартового капитала, но есть огромное желание и опыт, позволяющий открыть собственное дело. Это отличная поддержка от государства, дающая людям возможность реализовать свою мечту», - говорит старший инспектор Милова.

В 2025 году в Самарской области предоставление государственной помощи в виде социального контракта будет продолжено. На эти цели в областном бюджете предусмотрено более 1 млрд рублей. Необходимость сохранения всех действующих мер поддержки, направленных на повышение благополучия людей, неоднократно отмечал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Фото: "Волжская коммуна"