Социальные пенсии с 1 апреля проиндексируют на 14,75%

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Социальные пенсии с 1 апреля 2025 года планируют проиндексировать на 14,75%, после чего их средний размер составит 15 456 рублей. Это следует из пояснительной записки к проекту федерального закона «О бюджете Фонда пенсионного и социального страхования РФ на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов».

При этом индексация указанных выплат 1 апреля 2026 года составит 4,5%, 2027 года — 4%.

Социальные пенсии выплачивают гражданам, не имеющим в силу разных обстоятельств достаточного трудового стажа для получения страховой пенсии. 1 апреля 2024 года они были проиндексированы на 7,5%, средний размер социальной пенсии по стране составляет 13,5 тыс. рублей.

Также, согласно проекту закона, материнский капитал с 1 февраля будет проиндексирован на 7,3%, сумма выплаты на первого ребенка составит 676 тыс. рублей, на второго, если не было трат по сертификату, — 893 тыс. рублей. Для работающих родителей максимальные выплаты по уходу за ребенком до полутора лет составят около 69 тыс. рублей в месяц.

Кроме того, планируется проиндексировать и пенсии работающих и неработающих пенсионеров. В 2025 году один раз 1 января на 7,3%, последующие два года индексация запланирована дважды — 1 февраля и 1 апреля, пишут "Известия".