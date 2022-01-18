Сотрудница УФСИН СО Анастасия Генералова удостоена памятного знака «За служение людям»

183

Эта высокая награда учреждена губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым. Она вручается работникам медицинских организаций за самоотверженность в работе, волонтерам, помогающим жителям Самарской области, в том числе в особо сложных и опасных условиях, членам благотворительных организаций и просто неравнодушным людям за большую благотворительную деятельность, направленную на помощь медицинским учреждениям, детским домам, приютам, домам престарелых и борьбу с опасными заболеваниями.

Прапорщик внутренней службы Анастасия Генералова удостоена памятного знака за большую и действенную волонтерскую деятельность. Сотрудница УФСИН служит кинологом в СИЗО-4. В свободное от службы время она занимается канистерапией. С помощью служебной собаки оказывает помощь людям с ограниченными возможностями, воспитанникам школ-интернатов, имеющим глубокие нарушения интеллектуального развития.

К своей работе прапорщик Генералова регулярно подключает и других сотрудников уголовно-исполнительной системы. Вместе волонтеры посещают летний экологический инклюзивный лагерь для студентов-инвалидов по зрению. Здесь организуют совместные экологические десанты, фитнес-тренинги, показательные выступления по общей дрессировке служебных собак. Кроме того, Анастасия помогает слабовидящим учащимся Тольяттинского медицинского колледжа наравне с другими ребятами овладеть специальностью, востребованной в обществе, сопровождает к месту учебы и обратно.

Памятный знак «За служение людям» Анастасия Генералова приняла из рук сопредседателя регионального штаба ОНФ в Самарской области Ольги Шелест.

Награжденную тепло поздравили сослуживцы, пожелав ей новых успехов в благородной волонтерской работе, передает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Самарской области