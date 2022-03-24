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Сотрудники Росгвардии СО провели Урок Мужества для школьников

24 марта 2022 15:29
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Ребятам рассказали о том, какие задачи выполняет Росгвардия.

Сотрудники и военнослужащие Управления Росгвардии по Самарской области принимают активное участие во Всероссийской акции "Дни Росгвардии". Для воспитанников 9-х классов самарской муниципальной школе №20 был организован тематический Урок Мужества, посвященный истории войск национальной гвардии России. Помимо школьников в мероприятии приняли участие педагоги учебного заведения, действующие сотрудники и военнослужащие Росгвардии, ветераны войск правопорядка.

Ребятам рассказали о том, какие задачи выполняет Росгвардия. О том, как сотрудники данной силовой структуры ежедневно, 24 часа в сутки, обеспечивают общественный порядок и охраняют общественный порядок. Рассказ сопровождался показом фильмов о героях Росгвардии, отличившихся при выполнении служебных задач.

В рамках Урока Мужества заместитель начальника Управления Росгвардии по Самарской области, полковник Василий Суржок вручил Диплом лауреата заключительного этапа VI Фестиваля детской патриотической песни Войск национальной гвардии воспитаннице школы №20 Алене Аверкиной. Алена - активная участница творческих конкурсов и фестивалей Росгвардии и ее многочисленные творческие достижения могут стать добрым примером для остальных школьников, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области.

 

Фото:   пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области

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