Сотрудники ГИБДД Нефтегорского района помогли доставить в больницу девочку, которой нужна была срочная медпомощь

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Мать девочки поблагодарила сотрудников ГИБДД: «Прошу вас выразить благодарность сотрудникам дежурного экипажа, которые помогли мне довезти ребенка до больницы и спасти ее жизнь. Большое им человеческое спасибо».

Во время несения службы на федеральной трассе к сотрудникам Госавтоинспекции Нефтегорского района обратилась водитель легкового автомобиля. Взволнованная женщина сообщила полицейским, что в салоне машины находится ее малолетняя дочь, которой срочно нужна медицинская помощь – семилетняя девочка постоянно теряла сознание.

Сотрудники полиции пересадили женщину с ребенком в патрульный автомобиль и, включив проблесковые маяки и звуковые сигналы, в кратчайшие сроки доставили их в лечебное учреждение, где передали специалистам.

В больнице девочка находилась несколько дней. Сейчас здоровью ребенка ничего не угрожает, рассказали в пресс-службе ГУ МВД СО.

Фото: ГУ МВД СО