Сотрудники УВМ СО оказывают содействие участникам Госпрограммы по добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом

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Сотрудники подразделений по вопросам миграции Самарской области уделяют большое внимание организации работы по приему и рассмотрению заявлений от лиц, участвующих в Программе по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, оформлению статусных, разрешительных документов по линии миграции, приобретению ими гражданства Российской Федерации.

Один из таких примеров 39-летняя бывшая жительница Казахстана, которая в настоящее время является гражданкой Российской Федерации и работает фармацевтом в одной из аптек Самары.

Женщина рассказала, что, проживая в Республике и узнав о существующей Программе, она обратилась в Генеральное консульство России в Уральске с заявлением. Получила положительное решение о выдаче свидетельства участника и совместно с двумя детьми прибыла на территорию Самарской области, где встала на учет в качестве участника Государственной программы и получила разрешение на временное проживание в Российской Федерации.

В соответствии с ч.7 ст.14 Федерального закона от 31.05.2002 №62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» в июле 2020 года в отношении женщины принято положительное решение о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке.

Принимая поздравления, Россиянка выразила признательность сотрудникам полиции за помощь и консультации при оформлении документов.

Сотрудники УВМ ГУ МВД России по Самарской области поздравили женщину с получением документов, пожелали ей крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в намеченных планах, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО