Сотрудники УИИ УФСИН СО приняли участие во Всероссийской акции «День правовой защиты детей»

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Мероприятие проведено на базе Государственного казенного учреждения Самарской области «Октябрьский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних».



В ходе акции инспектор Сызранского филиала УИИ УФСИН России по Самарской области капитан внутренней службы Оксана Шевчук прочитала подросткам лекцию о профилактике правонарушений среди несовершеннолетних. Кроме того, осужденные подростки участвовали в интерактивном мероприятии «Правовое колесо».



Ребята открыли импровизированное детективное агентство и выполняли различные игровые задания.



По словам организаторов, мероприятие помогло в неформальной обстановке сформировать у детей навыки правовой культуры и ответственности за свое поведение.

Фото: пресс-служба УФСИН СО