Сотрудники УФСИН СО приняли участие в параде Памяти

128

Ежегодный Парад Памяти, проводимый в областном центре, посвящен героическому маршу советских войск 7 ноября 1941 года. Тогда в мероприятии приняли участие дипломаты из различных стран, которые наглядно убедились в военной мощи нашего государства и его решимости разгромить фашистские войска. После парада многие участники были направлены в действующую армию, где с доблестью и мужеством сражались с захватчиками.



По сложившейся традиции на главной площади в Самаре регулярно проводится парад Памяти, посвященный торжественному маршу 7 ноября 1941 года.



В современном парадном расчете приняли участие военнослужащие и представители правоохранительных органов, в том числе сотрудников уголовно-исполнительной системы. Каждый из них с честью продолжает славные традиции своих предшественников и готов защищать национальные интересы страны.



Парадный расчет УФСИН России по Самарской области возглавил старший инспектор по особым поручениям Евгений Киселев. Также на параде Памяти присутствовал начальник регионального УФСИН Алексей Климов, сообщает пресс-служба УФСИН СО.

Фото предоставлено пресс-службой УФСИН СО