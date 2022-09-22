Сотрудники УФСИН СО приняли участие в экологической акции по уборке берега Волги

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Мероприятие организовано в рамках Всемирной акции «Мы чистим мир», Всероссийской экологической недели и созданного «Комсомольской правдой» движения «Экоравновесие».

В ходе акции «Медиагруппы «КП-Самара» совместно с Общероссийским экологическим общественным движением «Зеленая Россия» организовали уборку одного из участков береговой полосы острова Проран.

Вместе с волонтерами и общественниками в очистке территории от бытового мусора приняли участие сотрудники УФСИН России по Самарской области. Кроме того, руководство уголовно-исполнительной системы региона выделило полевую кухню для питания участников акции.

В завершении состоялось фотографирование волонтеров, общественников и сотрудников УФСИН на добрую память, сообщает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Самарской области