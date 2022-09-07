Сотрудники УФСИН СО одержали победу в Чемпионате Общества «Динамо» по легкой атлетике

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На стадионе «Динамо» прошли соревнования по легкой атлетике Самарской региональной организации «Динамо» среди коллективов физической культуры правоохранительных органов и органов безопасности.

Сотрудники УФСИН России по Самарской области стали победителями в личном и командном первенстве.

В личном зачете среди мужчин возрастной категории до 30 лет в беге на 1000 метров серебряным призером стал прапорщик внутренней службы Дмитрий Сараев.

В первенстве среди мужчин возрастной категории 30-35 лет в беге на 1000 метров победу одержал лейтенант внутренней службы Николай Руссков.

Майор внутренней службы Сычев Евгений среди мужчин возрастной категории старше 35 лет стал серебряным призером на дистанции 1000 метров, и бронзовым призером по прыжкам в длину.

В личном первенстве в беге на 100 метров и прыжках в длину среди женщин завоевала бронзу лейтенант внутренней службы Яна Рязанова.

По итогам общекомандные места распределились следующим образом:

1 место - УФСИН России по Самарской области;

2 место - ГУ МВД России по Самарской области;

3 место - У МВД России по Самарской области, сообщает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Самарской области