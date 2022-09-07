Сотрудники УФСИН СО одержали победу в Чемпионате Общества «Динамо» по легкой атлетике

На стадионе «Динамо» прошли соревнования по легкой атлетике Самарской региональной организации «Динамо» среди коллективов физической культуры правоохранительных органов и органов безопасности.
Сотрудники УФСИН России по Самарской области стали победителями в личном и командном первенстве.
В личном зачете среди мужчин возрастной категории до 30 лет в беге на 1000 метров серебряным призером стал прапорщик внутренней службы Дмитрий Сараев.
В первенстве среди мужчин возрастной категории 30-35 лет в беге на 1000 метров победу одержал лейтенант внутренней службы Николай Руссков.
Майор внутренней службы Сычев Евгений среди мужчин возрастной категории старше 35 лет стал серебряным призером на дистанции 1000 метров, и бронзовым призером по прыжкам в длину.
В личном первенстве в беге на 100 метров и прыжках в длину среди женщин завоевала бронзу лейтенант внутренней службы Яна Рязанова.
По итогам общекомандные места распределились следующим образом:
1 место - УФСИН России по Самарской области;
2 место - ГУ МВД России по Самарской области;
3 место - У МВД России по Самарской области, сообщает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.
Фото: пресс-служба УФСИН России по Самарской области