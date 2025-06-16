Сотрудники УФСИН России по Самарской области отметили День России

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В день празднования Дня России сотрудники учреждений УФСИН России по Самарской области провели торжественные мероприятия, посвящённые государственному празднику.

В рамках праздничных мероприятий состоялись торжественные построения. Особое внимание было уделено сотрудникам, отличившимся в службе — им были вручены благодарности и ведомственные награды.

Также для сотрудников и их семей были организованы тематические выезды в исторические места Самарской области, приуроченные к празднованию дня суверенитета страны. Мероприятия такого формата способствовали укреплению коллективного духа, патриотического сознания и интереса к истории родного края.

Праздник стал не только поводом для чествования заслуженных работников системы, но и возможностью выразить общую преданность долгу, уважение к Отечеству и стремление к дальнейшему укреплению законности и порядка.