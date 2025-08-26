Сотрудники Сызранского ЛО МВД России на транспорте провели информационно- пропагандистскую акцию «Час пассажира»

Мероприятие прошло 22 августа 2025 г. в здании железнодорожного вокзала станции Сызрань-1.
Цель акции «Час пассажира» – налаживание взаимодействия между гражданами и транспортной полицией. Граждане могут воспользоваться возможностью получить консультацию руководителей по разным вопросам, а также обратиться с замечаниями и пожеланиями к представителям общественности и правоохранительных органов. По итогам у организаторов мероприятия появляется возможность оценки и коррекции работы всех заинтересованных ведомств.
В этом году на вопросы пассажиров ответили временно исполняющий обязанности начальника Сызранского ЛО МВД России на транспорте подполковник внутренней службы Ринат Камалетдинов, инспектор ОДН капитан полиции Олег Евтушков, представитель Общественного совета при Сызранском ЛО МВД России на транспорте Любовь Горина, заведующий билетными кассами вокзала Сызрань-1 Светлана Дуплищева.
В рамках мероприятия сотрудники транспортной полиции провели с пассажирами беседы по вопросам обеспечения безопасности на объектах железнодорожного транспорта. Гражданам напомнили правила поведения в поездах и на вокзалах, а также алгоритмы действий для предотвращения правонарушений в пути следования.
При общении с сотрудниками транспортной полиции граждане интересовались мерами по защите личной безопасности во время поездки и порядком обращения за помощью к сотрудникам правоохранительных органов в случае необходимости.
Также транспортные полицейские раздали гражданам памятки. В них содержатся рекомендации по безопасному дистанционному приобретению железнодорожных и авиабилетов, по противодействию финансовому мошенничеству, а также обеспечению личной и имущественной безопасности граждан.
В ходе проведения информационно-пропагандистской акции «Час пассажира» критических или негативных комментариев о деятельности сотрудников линейного отдела полиции на станции Сызрань-1 и в целом Сызранского ЛО МВД России на транспорте от граждан не поступало.