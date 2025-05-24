Сотрудники СУ СКР СО в Новокуйбышевске приняли участие в последнем звонке подшефной школы

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Сотрудники следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области посетили торжественную линейку последнего звонка в государственном бюджетном образовательном учреждении основной общеобразовательной школы № 18 имени Василия Андреевича Мамистова города Новокуйбышевск Самарской области.

В ходе мероприятия представители следственного управления поздравили выпускников с окончанием учебного года, вручили благодарности за активное участие в патриотических мероприятиях и пожелали им успехов в дальнейшей учебе и выборе профессионального пути.

Офицеры ведомства обсудили с руководством школы планы дальнейшего сотрудничества.

На протяжении многих лет сотрудники следственного управления регулярно оказывают поддержку учащимся учреждения, проводят профориентационные встречи и культурно-спортивные мероприятия, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Фото: пресс-служба СУ СКР СО