Я нашел ошибку
Главные новости:
На протяжении многих лет сотрудники следственного управления регулярно оказывают поддержку учащимся учреждения, проводят профориентационные встречи и культурно-спортивные мероприятия.
Сотрудники СУ СКР СО в Новокуйбышевске приняли участие в последнем звонке подшефной школы
Матч прошел на "Солидарность Самара Арене".
"Акрон" (Тольятти) - "Локомотив" (Москва) - 1:4
«Крылья Советов» завершили чемпионат на 10 строчке турнирной таблицы.
«Крылья Советов» завершили сезон матчем с «Факелом» вничью - 1:1
Вячеслав Федорищев проверил ход строительства социальных объектов в Сызрани
Вячеслав Федорищев проверил ход строительства социальных объектов в Сызрани
С начала года на территории Самарской области в результате палов сухой травы произошло 962 пожара на общей площади более 83 гa.
МЧС СО: нарушители противопожарного режима будут привлечены к aдминистративной ответственности
Накануне в России отметили День фармацевта.
Андрей Орлов наградил представителей фармацевтической отрасли
Комментарий ГУ МВД СО по ДТП.
В Самаре при столкновении трех автомобилей пострадали два человека
Она считается старейшей в Самаре и в этом году празднует свое 200-летие.
В Самаре обсудили планы по ремонту школы № 63
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +13 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.71
-0.03
EUR 90.52
0.32
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
28 мая лектор расскажет о самарских бункерах
Самарцев приглашают в зоопарк на Всемирный день черепахи
В самарской «ЗИМ Галерее» пройдет творческая встреча с Денисом Бокурадзе
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Сотрудники СУ СКР СО в Новокуйбышевске приняли участие в последнем звонке подшефной школы

24 мая 2025 21:35
179
На протяжении многих лет сотрудники следственного управления регулярно оказывают поддержку учащимся учреждения, проводят профориентационные встречи и культурно-спортивные мероприятия.

Сотрудники следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области посетили торжественную линейку последнего звонка в государственном бюджетном образовательном учреждении основной общеобразовательной школы № 18 имени Василия Андреевича Мамистова города Новокуйбышевск Самарской области.

В ходе мероприятия представители следственного управления поздравили выпускников с окончанием учебного года, вручили благодарности за активное участие в патриотических мероприятиях и пожелали им успехов в дальнейшей учебе и выборе профессионального пути. 

Офицеры ведомства обсудили с руководством школы планы дальнейшего сотрудничества.

На протяжении многих лет сотрудники следственного управления регулярно оказывают поддержку учащимся учреждения, проводят профориентационные встречи и культурно-спортивные мероприятия, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

 

Фото:   пресс-служба СУ СКР СО

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Вячеслав Федорищев проверил ход строительства социальных объектов в Сызрани
24 мая 2025  20:42
Вячеслав Федорищев проверил ход строительства социальных объектов в Сызрани
156
В Самаре восстановили движение автобуса № 50
24 мая 2025  12:56
В Самаре восстановили движение автобуса №50
285
В школах Самарской области 24 мая проходят
24 мая 2025  12:31
В школах Самарской области 24 мая проходят "Последние звонки"
311
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем славянской письменности и культуры
24 мая 2025  12:24
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем славянской письменности и культуры
264
В Самарской области продолжается голосование по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды»
23 мая 2025  13:20
В Самарской области продолжается голосование по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды»
517
Весь список