Сотрудники СУ СКР СО приняли участие в международной акции «Сад памяти»

160

Сотрудники следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области приняли участие в международной акции «Сад памяти», посвященной 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В рамках акции, проходящей в рамках Всероссийской инициативы, на территории Красноярского района Самарской области было высажено 6 тысяч саженцев сосны в память о 27 миллионах человек, павших в боях на полях сражений Великой Отечественной войне.

Заместитель руководителя следственного отдела по Красноглинскому району города Самары следственного управления Сидоров Никита Алексеевич отметил, что 35 саженцев, высаженных офицерами ведомства, будут символом памяти и благодарности нашим землякам-героям, невернувшимся домой.

Фото: пресс-служба СУ СКР СО