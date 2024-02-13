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Сотрудники самарской полиции продолжают проводить встречи, направленные на профилактику кибермошенничества

13 февраля 2024 10:08
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Сотрудники самарской полиции продолжают проводить встречи, направленные на профилактику кибермошенничества

Так, в Похвистнево сотрудники полиции совместно с представителем Общественного совета при территориальном органе внутренних дел Татьяной Лупцовой напомнили работникам Общества с ограниченной ответственностью о различных видах мошенничества и предупредили, что вести переговоры со злоумышленниками нельзя. Полицейский отметила, что, заговаривая жертву, неизвестный получает больше и больше личных данных, которые могут быть использованы для хищения денежных средств с банковских счетов. Также предупредила об уголовной ответственности за пользование найденными на улице телефонами или банковскими картами. Общественник призвала сотрудников коммунальной службы в случае обнаружения таких вещей предпринять действия по поиску владельца, а лучше сразу отнести находку в отдел полиции.

Начальник отделения полиции «Смышляевка» Отдела МВД России по Волжскому району майор полиции Владимир Борисов совместно со старшим участковым уполномоченным полиции майором полиции Кареном Мурадяном провели встречу с работниками завода керамических изделий. Сотрудники полиции призвали граждан при общении посредством мобильных устройств и социальных сетей ни при каких обстоятельствах не сообщать свои личные данные, данные своих банковских карт и коды из смс-сообщений, а в случае утери банковской карты сразу же ее заблокировать онлайн или в отделении банка. Также полицейские посоветовали быть осторожными при использовании электронных кошельков, напомнили о необходимости быть бдительными при приобретении товаров с рук, а при поступлении в их адрес запугиваний и угроз, как можно быстрее обращаться в полицию.

В Самаре полицейские встретились с сотрудниками медицинского учреждения с целью информирования о кибермошенничестве. Слушателям рассказали о схемах и психологических уловках, которые используют мошенники.

В завершение встреч полицейские порекомендовали поделиться полученной информацией с близкими и знакомыми, особенно с пожилыми родственниками.

Теги: Мошенники

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