Сотрудники самарского Росреестра вновь организовали и отправили гуманитарный груз в зону специальной военной операции. В этот раз наши земляки - военнослужащие 30-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады из пгт. Рощинский заказали медицинскую кушетку, а также перчатки, влажные полотенца, носки, войлочные стельки, кабель, саморезы и гвозди.

Напомним, что в октябре 2025 года 30-я бригада из Самарской области отличилась во время окружения противника в районе Красноармейска (Покровска) и Димитрова. Об этом ранее сообщил начальник Генерального штаба генерал армии Валерий Герасимов в своем докладе президенту РФ и Верховному главнокомандующему Владимиру Путину (http://www.kremlin.ru/events/president/news/78301).