Из-за «ледяного» Нового года на турбазе в Самарской области возбудили дело

Более 40 семей, включая детей, встретили Новый год в холоде и темноте на турбазе «Хуторок Озерный» в Ставропольском районе. Вместо обещанного уюта, праздничной программы и банкетов людей ждали неотапливаемые грязные домики без света и воды, пишет Самара-АиФ.



Отдыхающим пришлось пользоваться уличным туалетом, а все предоплаченные развлечения оказались только строчками в рекламном объявлении. При этом администрация отказалась возвращать деньги, заявив, что услуги оказаны.



Следственное управление СК РФ по Самарской области под руководством Павла Олейника проверило эти факты и возбудило уголовное дело по статье «Мошенничество». Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств и виновных лиц.

Фото: Дильдина Светлана