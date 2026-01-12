В Управлении Росгвардии СО стартовал зимний период подготовки

12 января в подразделениях Управления Росгвардии по Самарской области стартовал зимний период подготовки. Открыл его лично начальник территориального управления полковник полиции Сергей Абрамов.

Руководитель поблагодарил сотрудников и военнослужащих, которые обеспечивали общественный порядок и безопасность граждан в период новогодних праздников, и довел до личного состава ключевые задачи, стоящие перед росгвардейцами в наступившем году.

По традиции, первый день нового, зимнего периода подготовки открыли занятия по военно-политической подготовке и, что особенно важно, — детальному разбору требований безопасности. Основное внимание уделили правилам обращения с оружием, боеприпасами и имитационными средствами.

Учебный процесс дополнили комплексные занятия, в ходе которых до росгвардейцев доведены правила оказания первой медицинской помощи и алгоритмы действий в нестандартных ситуациях, возникающих при несении службы, защите от бытового травматизма, низких температур, мерах профилактики и оказанию первой помощи при обморожении и переохлаждении организма. Для наибольшей наглядности и эффективности все инструктажи и доклады сопровождались специализированными пособиями и обучающими видеоматериалами.

Зимний период подготовки завершится контрольной проверкой всего личного состава, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области.



Фото предоставлено пресс-службой Управления Росгвардии по Самарской области