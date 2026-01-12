Я нашел ошибку
Всего на территории областной столицы запланировано 6 событий, первым из них станет XII Самарский лыжный фестиваль «Сокольи горы».
В Самаре представили календарь легкоатлетических забегов на 2026 год
Иван Носков выразил уверенность, что Сергей будет успешен в новой должности.
Участник программы «Время героев» Сергей Карасев назначен заместителем главы Самары
Полученные в МНИЦТМ пористые материалы могут оказаться весьма перспективными также, например, в медицинской отрасли для костных имплантов.
Химики Самарского политеха открыли новые пористые материалы
По традиции, первый день нового, зимнего периода подготовки открыли занятия по военно-политической подготовке.
В Управлении Росгвардии СО стартовал зимний период подготовки
По информации Приволжское УГМС 13 января в Самаре ночью -6, -8°С, днем -3, -5°С.
13 января в регионе небольшой снег, до -7°С
Мужчина сообщил в полицию об угоне транспортного средства. Написав заявление, он указал, кто является похитителем.
Судебные приставы Сызрани взыскали штраф с мужчины за ложный донос на знакомую
Огнем были объяты 30 квадратных метров.
Сегодня в Ставропольском районе горела баня
Ежедневная ходьба, плавание, занятия лечебной физкультурой, помогают контролировать массу тела и поддерживать стабильный уровень глюкозы в крови.
‍Самарский врач-эндокринолог: «Регулярная физическая активность снижает риск развития сахарного диабета 2 типа»
В Управлении Росгвардии СО стартовал зимний период подготовки

90
По традиции, первый день нового, зимнего периода подготовки открыли занятия по военно-политической подготовке.

12 января в подразделениях Управления Росгвардии по Самарской области  стартовал зимний период подготовки. Открыл его лично начальник территориального управления полковник полиции Сергей Абрамов.

Руководитель поблагодарил сотрудников и военнослужащих, которые обеспечивали общественный порядок и безопасность граждан в период новогодних праздников, и довел до личного состава ключевые задачи, стоящие перед росгвардейцами в наступившем году.

По традиции, первый день нового, зимнего периода подготовки открыли занятия по военно-политической подготовке и, что особенно важно, — детальному разбору требований безопасности. Основное внимание уделили правилам обращения с оружием, боеприпасами и имитационными средствами.

Учебный процесс дополнили комплексные занятия, в ходе которых до росгвардейцев доведены правила оказания первой медицинской помощи и алгоритмы действий в нестандартных ситуациях, возникающих при несении службы, защите от бытового травматизма, низких температур, мерах профилактики и оказанию первой помощи при обморожении и переохлаждении организма. Для наибольшей наглядности и эффективности все инструктажи и доклады сопровождались специализированными пособиями и обучающими видеоматериалами.

Зимний период подготовки завершится контрольной проверкой всего личного состава, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области.


Фото предоставлено пресс-службой Управления Росгвардии по Самарской области

Теги: Самара

