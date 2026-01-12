Я нашел ошибку
Основная повестка первого в 2026 году совещания была посвящена анализу работы оперативных служб и ведомств в прошедшие праздничные дни.
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание правительства
Экспресс-маршруты  до аэропорта Курумоч в новогодние праздники перевезли 4305 пассажиров
Пассажирские перевозки до Рождествено выполняются по новому графику
Врач Клиник СамГМУ напомнила, как уберечь уши,горло и нос в зимний период
В 2025 году в Красноярском районе введены в эксплуатацию два новых фельдшерско-акушерских пункта — в селах Висловка и Шилан.
В Красноярском районе открыты 2 современных ФАПа
Собранные в Самаре ели будут переработаны в щепу
С 31 декабря по 12 января, на территории Самарской области произошло 124 техногенных пожара.
В праздники подразделения МЧС СО выезжали на ликвидацию 124 пожаров
12 января в Самаре временно приостановили работу отделений МФЦ
В Самаре представили календарь легкоатлетических забегов на 2026 год

206
Всего на территории областной столицы запланировано 6 событий, первым из них станет XII Самарский лыжный фестиваль «Сокольи горы».

В Самаре представили календарь легкоатлетических забегов на 2026 год. Всего на территории областной столицы запланировано 6 событий, первым из них станет XII Самарский лыжный фестиваль «Сокольи горы», который пройдет с 29 января по 1 февраля – на него уже зарегистрировалось порядка 800 человек более чем из 150 городов и населенных пунктов. Также уже открыта регистрация на Самарский Космический полумарафон в апреле и Самарский Международный марафон на Кубок главы города Самары в августе.

Планируется, что всего в лыжном фестивале «Сокольи горы» на дистанциях от 2,5 до 50 км примут участие не менее 1400 человек. Регистрация продлится до 25 января: на сайте www.russialoppet.ru идет регистрация на ночную гонку (дистанции 6 км, 12 км) и дистанции 30 и 50 км, а на сайте www.russiarunning.com – на 10 км свободным и классическим стилем и заезд на дистанцию 2,5 км.

Также открыта регистрация на XI Самарский Космический полумарафон, который будет посвящен Дню космонавтики и пройдет 19 апреля вдоль набережной (reg.russiarunning.com/event/SAMARSKIYKOSMIChESKIYPOLUMARAFONGSAMARA2026), и Самарский международный марафон на Кубок главы города Самары 23 августа (reg.russiarunning.com/event/SamarskiyMezhdunarodnyyMarafonnakubokGlavygorodaSamarySamara2026). Старт и финиш марафона вновь будет располагаться на площади Куйбышева.

Традиционно 12 июня, в День России, спортсменов ждет фестиваль бега «Королева спорта», 8 августа – ночной забег «Огни Самары», а 4 ноября, в День народного единства – самарский полумарафон «В беге мы едины».

По итогам 2025 года серия стартов «VolgaMan» получила Гран-при в номинации «Лучшее туристическое событие в области спорта» Международной премии «Russian Event Awards 2025». Также она стала финалистом Всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре», который проводится АНО «Национальные приоритеты» при поддержке Министерства спорта России.

 

Фото:   пресс-служба администрации Самары

Теги: Самара

Экспресс-маршруты  до аэропорта Курумоч в новогодние праздники перевезли 4305 пассажиров
Также для удобства пассажиров маршрута №222 введена дополнительная остановка — у станции метро «Московская». Общество
5
Врач Клиник СамГМУ напомнила, как уберечь уши,горло и нос в зимний период
Заведующая оториноларингологическим отделением Клиник СамГМУ рассказала, как правильно защитить себя и не допустить опасных осложнений. Общество
116
Собранные в Самаре ели будут переработаны в щепу
До 15 января регоператор АО «Экология» продолжает сбор новогодних деревьев в Самаре. Общество
155
Основная повестка первого в 2026 году совещания была посвящена анализу работы оперативных служб и ведомств в прошедшие праздничные дни.
12 января 2026  20:30
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание правительства
14
«Жигулёвская долина» вошла в число лучших региональных операторов Фонда «Сколково» по итогам 2025 года
12 января 2026  13:25
«Жигулёвская долина» вошла в число лучших региональных операторов Фонда «Сколково» по итогам 2025 года
330
Вячеслав Федорищев поздравил работников прокуратуры Самарской области
12 января 2026  09:33
Вячеслав Федорищев поздравил работников прокуратуры Самарской области
266
Губернатор призвал муниципалитеты направить основной фокус внимания на уборку тротуаров, дворов, остановок и подходов к соцобъектам.
5 января 2026  19:12
Вячеслав Федорищев провел заседание штаба по жизнеобеспечению Самарской области в праздники
1268
Введено продление ограничений движения на федеральных дорогах в Самарской области
4 января 2026  12:36
Введено продление ограничений движения на федеральных дорогах в Самарской области
987
