В Самаре представили календарь легкоатлетических забегов на 2026 год. Всего на территории областной столицы запланировано 6 событий, первым из них станет XII Самарский лыжный фестиваль «Сокольи горы», который пройдет с 29 января по 1 февраля – на него уже зарегистрировалось порядка 800 человек более чем из 150 городов и населенных пунктов. Также уже открыта регистрация на Самарский Космический полумарафон в апреле и Самарский Международный марафон на Кубок главы города Самары в августе.



Планируется, что всего в лыжном фестивале «Сокольи горы» на дистанциях от 2,5 до 50 км примут участие не менее 1400 человек. Регистрация продлится до 25 января: на сайте www.russialoppet.ru идет регистрация на ночную гонку (дистанции 6 км, 12 км) и дистанции 30 и 50 км, а на сайте www.russiarunning.com – на 10 км свободным и классическим стилем и заезд на дистанцию 2,5 км.



Также открыта регистрация на XI Самарский Космический полумарафон, который будет посвящен Дню космонавтики и пройдет 19 апреля вдоль набережной (reg.russiarunning.com/event/SAMARSKIYKOSMIChESKIYPOLUMARAFONGSAMARA2026), и Самарский международный марафон на Кубок главы города Самары 23 августа (reg.russiarunning.com/event/SamarskiyMezhdunarodnyyMarafonnakubokGlavygorodaSamarySamara2026). Старт и финиш марафона вновь будет располагаться на площади Куйбышева.



Традиционно 12 июня, в День России, спортсменов ждет фестиваль бега «Королева спорта», 8 августа – ночной забег «Огни Самары», а 4 ноября, в День народного единства – самарский полумарафон «В беге мы едины».



По итогам 2025 года серия стартов «VolgaMan» получила Гран-при в номинации «Лучшее туристическое событие в области спорта» Международной премии «Russian Event Awards 2025». Также она стала финалистом Всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре», который проводится АНО «Национальные приоритеты» при поддержке Министерства спорта России.

Фото: пресс-служба администрации Самары