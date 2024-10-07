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Сотрудники самарского Росреестра приняли участие в реконструкции колокольни при церкви апостолов Петра и Павла

7 октября 2024 12:36
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Сотрудники самарского Росреестра приняли участие в реконструкции колокольни при церкви апостолов Петра и Павла.

Многие жители гордятся ее архитектурным стилем и уникальными особенностями, которые отражают дух времени.

Церковь, построенная в 1864 году – это неотъемлемая часть культурного наследия региона. В этом году ей исполнилось 160 лет. После окончания реставрации, в её стенах планируют организовать музей. Здесь буквально все пропитано историей, например, действующий колол с пулевым отверстием, возникшим во времена революции. Каждая трещина в стенах, каждый скол на кирпичике — это маленький фрагмент большой истории этого храма.  

«Подобные инициативы способствуют сплочению общества и повышают уровень ответственности за сохранение исторических объектов. - комментирует Дарья Ботвин, преподаватель колокольного звона в церкви апостолов Петра и Павла, -  Важно не только сохранять памятники архитектуры, но и активно участвовать в жизни своего города. Такие акции способствуют объединению людей вокруг общих целей и ценностей». 

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