Сотрудники самарских компаний рассказали, сколько денег потратят на подготовку к новогоднему корпоративу

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Исследовательский центр Зарплаты.ру провел опрос среди самарцев и выяснил, готовятся ли они к новогодним корпоративам и сколько планируют потратить на подготовку к празднованию с коллегами.

Опрос проводился с 20 ноября по 9 декабря среди 2350 респондентов в возрасте 25-55 лет во всех федеральных округах РФ, в том числе и в Самарской области.

Как показали результаты исследования, 72% респондентов планируют посетить корпоративные мероприятия, посвященные встрече Нового года. Из них 79% собираются посетить салон красоты, а 69% специально приобретут одежду для корпоративной вечеринки. При этом лишь у 5% ответивших празднование пройдет в определенном стиле и есть требования к дресскоду мероприятия.

На вопрос о том, сколько денег опрошенные планируют потратить на подготовку к корпоративу (покупка одежды, прическа, макияж и другое), участники исследования ответили:

до 5 тыс.рублей — 42%;

от 5 тыс. до 10 тыс.рублей — 28%;

от 10 тыс. до 15 тыс.рублей — 19%;

более 15 тыс.рублей — 5%;

нисколько — 6%.

Как отметили респонденты, 24% самостоятельно оплачивают корпоративное мероприятие, еще 37% сообщили, что делят расходы пополам с работодателем, а 39% отметят праздник за счет компании.