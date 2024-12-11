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Сотрудники самарских компаний рассказали, сколько денег потратят на подготовку к новогоднему корпоративу

11 декабря 2024 09:27
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Сотрудники самарских компаний рассказали, сколько денег потратят на подготовку к новогоднему корпоративу

Исследовательский центр Зарплаты.ру провел опрос среди самарцев и выяснил, готовятся ли они к новогодним корпоративам и сколько планируют потратить на подготовку к празднованию с коллегами.

Опрос проводился с 20 ноября по 9 декабря среди 2350 респондентов в возрасте 25-55 лет во всех федеральных округах РФ, в том числе и в Самарской области.

Как показали результаты исследования, 72% респондентов планируют посетить корпоративные мероприятия, посвященные встрече Нового года. Из них 79% собираются посетить салон красоты, а 69% специально приобретут одежду для корпоративной вечеринки. При этом лишь у 5% ответивших празднование пройдет в определенном стиле и есть требования к дресскоду мероприятия.

На вопрос о том, сколько денег опрошенные планируют потратить на подготовку к корпоративу (покупка одежды, прическа, макияж и другое), участники исследования ответили:

  • до 5 тыс.рублей — 42%;
  • от 5 тыс. до 10 тыс.рублей — 28%;
  • от 10 тыс. до 15 тыс.рублей — 19%;
  • более 15 тыс.рублей — 5%;
  • нисколько — 6%.

Как отметили респонденты, 24% самостоятельно оплачивают корпоративное мероприятие, еще 37% сообщили, что делят расходы пополам с работодателем, а 39% отметят праздник за счет компании.

Теги: Опрос

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