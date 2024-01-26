Сотрудники полка ППС полиции Самары, в том числе конный взвод, совместно с ДНД осуществляют охрану общественного порядка

В рамках ОПМ «Профилактика» сотрудники полка патрульно-постовой службы полиции Управления МВД России по г. Самаре, в том числе конный взвод, совместно с Добровольной народной дружиной осуществляют охрану общественного порядка и напоминают жителям и гостям города о бдительности и том, какие схемы используют мошенники, а также о том, как не попасться на их уловки и раздают специальные памятки по противодействию злоумышленникам, разработанные Банком России.
Профилактическая работа дала свои результаты: благодаря своевременно поступившей от посетителей парка "Дружбы" информации полицейские задержали двух правонарушителей, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.
Фото: пресс-служба ГУ МВД СО