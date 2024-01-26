Сотрудники полка ППС полиции Самары, в том числе конный взвод, совместно с ДНД осуществляют охрану общественного порядка

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В рамках ОПМ «Профилактика» сотрудники полка патрульно-постовой сл­ужбы полиции Управле­ния МВД России по г. Самаре, в том числе конный взвод, совместно с Добровольной народной дружиной осуществляют охрану общественного порядка и напоминают жителям и гостям горо­да о бдительности и том, какие схемы исп­ользуют мошенники, а также о том, как не попас­ться на их уловки и раздают специальные памятки по противоде­йствию злоумышленник­ам, разработанные Ба­нком России.

Профилактическая работа дала свои результаты: благодаря своевременно поступившей от посетителей парка "Дружбы" информации полицейские задержали двух правонарушителей, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО