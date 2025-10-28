Сотрудники полиции Жигулевска приняли участие в «Ярмарке вакансий»

66

Сотрудники отдела по работе с личным составом Отдела МВД России по городу Жигулёвску приняли участие в «Ярмарке вакансий», которая проходила в Многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг.



В ходе мероприятия сотрудники полиции рассказали соискателям о доступных вакансиях, требованиях, предъявляемых к кандидатам на службу в органы внутренних дел, о возможности получения высшего образования в учебных заведениях системы МВД России.



Полицейские проинформировали граждан о социальных гарантиях, предоставляемых сотрудникам, возможностях карьерного роста и раздали буклеты с контактной информацией.



В завершение мероприятия сотрудники полиции рассказали участникам встречи о распространённых мошеннических схемах, которые наиболее часто используют злоумышленники в целях хищения денежных средств, и напомнили о необходимости соблюдения мер безопасности при общении с незнакомцами, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО