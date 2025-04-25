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Сотрудники полиции Самарской области провели профилактическую встречу со студентами

25 апреля 2025 09:26
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Сотрудники полиции Самарской области провели профилактическую встречу со студентами

В рамках мероприятия полицейские напомнили ребятам об ответственности за экстремистскую деятельность и призвали соблюдать закон.

В целях формирования у молодежи нетерпимости к проявлениям ненависти и вражды старший оперуполномоченный отдела уголовного розыска Отдела МВД России по городу Новокуйбышевску майор полиции Артем Рожков провел профилактическую встречу со студентами нефтехимического техникума.

В ходе беседы полицейский рассказал юношам и девушкам о значении понятий «экстремизм» и «терроризм», а также о мерах противодействия этим явлениям в обществе и негативных последствиях пропаганды ненависти и вражды.

Сотрудник полиции объяснил, какие существуют формы и инструменты вовлечения молодежи в экстремистскую деятельность, и как следует противостоять подобным проявлениям, напомнив об административной и уголовной ответственности за противоправные деяния.

Полицейский рассказал студентам об опасности экстремизма для общества и государства и порекомендовал проявлять осмотрительность, заводя новые знакомства в социальных сетях и мессенджерах.

Майор полиции призвал ребят внимательно относиться ко всем звонкам и сообщениям, содержанием которых является требование совершить по инструкции собеседника какие-либо противозаконные действия.

В завершение мероприятия полицейский ответил на все интересующие студентов вопросы и призвал их уважительно относиться к окружающим и строго соблюдать закон.

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