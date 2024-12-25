Сотрудники полиции региона провели мероприятие по профилактике фальшивомонетничества

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Сотрудники полиции Самарской области регулярно проводят профилактические беседы с работниками супермаркетов, АЗС и магазинов, направленные на предупреждение, выявление и пресечение преступлений, связанных с изготовлением и сбытом поддельных денежных знаков.

Основная цель подобных мероприятий – объяснить гражданам, как распознавать фальшивые купюры и научить, что нужно делать при обнаружении поддельных денежных средств.

Так, в Кошкинском районе участковые уполномоченные полиции раздали гражданам памятки, с указанием наиболее распространенных серий фальшивых купюр и алгоритмом действий в случае выявления подделки, напомнив, что фальшивомонетничество – одно из наиболее опасных видов преступлений, дестабилизирующих финансовую устойчивость государства.

Сотрудники полиции напоминают: при выявлении денежных средств, вызывающих сомнение в их подлинности, в первую очередь, необходимо запомнить приметы человека, марку автомобиля, на котором он передвигается, и сообщить о данном факте в ближайший отдел полиции, не пытаясь сбыть фальшивые купюры третьим лицам, так как в данном случае наступает уголовная ответственность, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО