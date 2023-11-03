Сотрудники полиции Главного управления МВД России по Самарской области организовали экскурсию для школьников

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Учащиеся смогли прикоснуться к истории органов внутренних дел и узнали много интересных фактов о профессии полицейского.В рамках патриотического воспитания молодежи сотрудники полиции Самарской области на постоянной основе проводят мероприятия, экскурсии и встречи направленные на формирование правовой культуры и ориентирование в выборе профессии.Так, учащиеся полицейского класса школы № 5 г. Новокуйбышевск побывали на экскурсии в музее истории органов внутренних дел Самарской области.

Руководитель музея Марина Рачиба рассказала и показала ребятам материалы, документы и предметы, представляющие историческую ценность для всей самарской полиции.

Во время экскурсии школьники познакомились с историей образования региональной милиции, ценными экспонатами, оборудованием, которое использовали сотрудники правоохранительных органов в своей деятельности.

Особый интерес у детей вызвала информация, посвященная деятельности правоохранительных органов на современном этапе – о нелегкой и самоотверженной работе сотрудников уголовного розыска, экспертов-криминалистов, ГИБДД и других служб.

Также ребята узнали о выдающихся сотрудниках полиции Самарского региона, которые обладали огромной силой воли и твердым характером, проявив настоящее мужество и героизм в своей служебной деятельности.

– Благодаря таким мероприятиям в детях воспитывается чувство патриотизма и любви к своему Отечеству, – прокомментировал познавательное мероприятие заместитель начальника Отдела – начальник ОРЛС подполковник полиции Сергей Барабанов. – Такие слова, как мужество и отвага, проявленные сотрудниками органов внутренних дел во время несения службы, подкреплены в музее конкретными фактами и являются убедительными для юных посетителей. И потому профессия полицейского вызывает неподдельное уважение и гордость, и многие ребята наверняка захотят связать свою жизнь со службой в полиции.

Школьники остались довольны экскурсией и тем, что пополнили свой багаж знаний в истории становления полиции.