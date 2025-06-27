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Сотрудники органов внутренних дел региона провели оперативно-профилактическое мероприятие «Пангея»

27 июня 2025 15:40
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Направленное на пересечение преступной деятельности, связанной с незаконным оборотом лекарственных средств, в том числе наркосодержащих, медицинских изделий и биологически активных добавок, содержащие запрещенные для использования компоненты.

На территории Самарской области в период с 21 по 28 апреля 2025 года прошло федеральное оперативно-профилактическое мероприятие «Пангея», направленное на пересечение преступной деятельности, связанной с незаконным оборотом лекарственных средств, в том числе наркосодержащих, медицинских изделий и биологически активных добавок, содержащие запрещенные для использования компоненты.

В мероприятиях приняли участие сотрудники отделения НЦБ Интерпола ГУ МВД России по Самарской области, Управления экономической безопасности и противодействия коррупции, подразделений по контролю за оборотом наркотиков совместно с представителями Самарской таможни и территориального органа Росздравнадзора по Самарской области.

В результате проведенных мероприятий выявлено 6 «Интернет-ресурсов», незаконно реализующих дженерики, БАДы, жиросжигатели, запрещенные на территории Российской Федерации. Полицейскими установлена информация о провайдерах и регистраторах данных ресурсов, а также их возможном местонахождении. Материалы проверки направлены в Роскомнадзор РФ для блокировки «Интернет-ресурсов».

Сотрудниками органов внутренних дел задокументировано 2 факта незаконной реализации аптеками региона рецептурных препаратов физическим лицам, а также 1 факт обнаружения и изъятия из аптеки Самарской области лекарственных препаратов, не внесенных в систему мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения.

Также в период активной фазы ОПМ выявлен факт незаконного приобретения физическим лицом по поддельному рецепту лекарственного препарата, содержащего в своем составе сильнодействующее вещество. В отношении подозреваемого следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ.

Органами внутренних дел Самарской области совместно с контролирующими ведомствами уделяется пристальное внимание профилактике правонарушений в сфере реализации товаров медицинского назначения. Сотрудники полиции напоминают, что обо всех ставших известными фактах нарушения законодательства Российской Федерации можно сообщить в ближайший отдел полиции или по телефону 112.

 

Фото:  freepik.com

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