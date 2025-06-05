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Сотрудники областных библиотек приняли участие в Всероссийском библиотечном конгрессе
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Сотрудники областных библиотек приняли участие в Всероссийском библиотечном конгрессе

5 июня 2025 16:46
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Участниками конгресса стали представители библиотечного сообщества России и стран Ближнего Зарубежья – всего 1100 человек, включая 9 делегаций из зарубежных стран.

Конгресс в этом году посвящен 80-летию Великой Победы и приурочен к 30-летию Российской библиотечной ассоциации и 30-летию установления Общероссийского дня библиотек – «Победа. Вместе сильнее».

Участниками конгресса стали представители библиотечного сообщества России и стран Ближнего Зарубежья – всего 1100 человек, включая 9 делегаций из зарубежных стран.

Федор Замыцкий, менеджер отдела маркетинга Самарской областной библиотеки для молодежи, выступил с докладом на тему – «Нет времени читать»: библиотечное обслуживание занятых людей – подходы, форматы, решения» в секции публичных библиотек в треке «Специализированное обслуживание в библиотеках: как учесть интересы и потребности разных групп населения».

Выступление было посвящено современным подходам, сервисам и применению цифровых технологий в работе библиотек в условиях высокой занятости читателя.

Представители Самарской областной детской библиотеки директор Ксения Ревзина, заместитель директора по развитию Елена Кодейкина, заведующая методико-библиографическим отделом Марина Замураева и ведущий библиотекарь отдела обслуживания школьников Юлья Бакаева приняли участие в работе нескольких треков конгресса: «Как вырастить поколение победителей: библиотека в системе патриотического и гражданского воспитания детей и юношества» и познакомились с лучшими практиками библиотек России, направленными на патриотическое и гражданское воспитание.

Заместитель директора по науке Самарской областной универсальной научной библиотеки Мария Пошехонова выступила с двумя докладами. В программе «Дня библиотек Приволжского федерального округа» она представила доклад «Самарская областная универсальная научная библиотека - авангард библиотечной отрасли региона».

В блоке «Роль библиотек в сохранении исторической памяти» трека «Современная востребованная библиотека как стратегический ресурс государства» был представлен доклад «Патриотические проекты Самарской областной универсальной научной библиотеки: от «Победного мая» до «Силы в правде».

На конгрессе были отмечены успехи:
Самарская областная библиотека для молодежи стала лауреатом Всероссийского конкурса на лучшую работу библиотеки в период СВО в рамках всероссийского библиотечного движения «Вместе сильнее!». Работа коллектива библиотеки была отмечена в номинации «Воспитание патриотизма и формирование гражданской ответственности».

Общественной медалью за вклад в развитие библиотек была награждена директор Самарской областной библиотеки для молодежи Наталия Макарова.

Заместитель директора по науке Самарской областной универсальной научной библиотеки Мария Пошехонова была отмечена в числе лучших специалистов, которые достигли высоких результатов в патриотическом воспитании, сохранении исторической памяти и духовно-нравственных, общегражданских ценностей. Она стала лауреатом в номинации «Вместе сильнее».

 

Фото:   минкульт СО

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