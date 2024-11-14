Сотрудники исправительной колонии №16 провели мероприятия в школе №13 Жигулевска

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Занятия были направлены на популяризацию традиционных ценностей среди подрастающего поколения, а так же на информирование о возможности получения высшего профессионального образования в ведомственных учреждениях ФСИН России.



Сотрудники кинологического отделения провели показательные выступления с применением патрульно - розыскных собак, с элементами задержания вооруженного преступника, а так же продемонстрировали элементы дрессировки служебной собаки.



В рамках открытого урока в беседе с ребятами были затронуты актуальные темы о вреде употребления алкоголя и табака, экстремизм и терроризм. Также школьники узнали об особенностях и преимуществах службы в органах уголовно - исполнительной системы и получили ответы на интересующие вопросы, сообщает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.

Фото предоставлено пресс-службой УФСИН России по Самарской области