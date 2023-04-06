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Сотрудники ГУ МЧС провели субботник в сквере Самары
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Сотрудники ГУ МЧС провели субботник в сквере Самары

6 апреля 2023 19:42
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Здесь установлена скульптурная композиция «Российскому спасателю», рядом с которой проходят торжественные церемонии, посвященные профессиональным праздникам.

Сегодня сотрудники Главного управления МЧС России по Самарской области провели субботник в сквере на улице Молодогвардейской.

Это место является знаковым для представителей чрезвычайного ведомства.

Здесь установлена скульптурная композиция «Российскому спасателю», рядом с которой проходят торжественные церемонии, посвященные профессиональным праздникам.

Вооружившись специальным инвентарем пожарные убрали мусор и прошлогоднюю листву, подрезали разросшиеся кустарники, побелили деревья.

Сотрудники Главного управления ежегодно принимают участие в благоустройстве территорий. Эта традиция объединяет коллектив, приобщает к заботе об окружающей среде и совершению общественно полезных дел .

Для справки: скульптурная композиция «Российскому спасателю» представляет собой собирательный образ спасателя, выполненного из бронзы, прикрывающего руками фигуру «Звезда Надежды». Вокруг фигуры спасателя располагается латунная лента хроник, отображающая в барельефах отдельные направления деятельности МЧС России. Фигура спасателя установлена на гранитный постамент «Грань» (с надписью «Российскому спасателю»), выполненный из камня и символизирующий опасность профессии.

История создания скульптурной композиции берет свое начало в 2014 году, когда по совместной инициативе начальника Главного управления МЧС России по Самарской области Олега Бойко и депутата Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации Александра Хинштейна, при поддержке администрации городского округа Самара началась работа по популяризации профессии спасателя и было принято решение о создании скульптурной композиции, посвященной героическим будням сотрудника чрезвычайной службы.

Торжественная церемония открытия скульптурной композиции «Российскому спасателю» состоялась в Самаре 23 декабря 2015 года.

 

Фото:  ГУ МЧС СО

 

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